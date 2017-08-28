На пляже в Англии более 100 человек отравились неизвестным газом
Около 150 человек попали в больницу и еще сотни пострадали от отравления неизвестным газом на юге Англии в графстве Восточный Сассекс.
В воскресенье отдыхающие на пляже Бирлинг Гэп начали жаловаться на затрудненное дыхание, жжение в глазах и тошноту после появления "облака".
Очевидцы рассказывали, что облако пришло со стороны моря, в воздухе в это время ощущался запах хлора.
Спасатели эвакуировали людей, полиция графства начала расследование.
В пожарно-спасательной службе Восточного Сассекса отметили, что отравления хлором "крайне маловероятно", поскольку последствия отравления были бы гораздо более серьезными.
По словам представителя полиции, первый звонок об инциденте поступил около 17:00 в воскресенье, когда около 50 человек почувствовали жжение в глазах и зуд в горле.
Пляж Бирлинг Гэп и мыс Бичи-Хед являются популярными местами для отдыха среди местных жителей и туристов. Понедельник в Англии - выходной день, кроме того в последние дни установилась жара, поэтому на море едут тысячи британцев.
Вонедельник полиция Восточного Сассекса заявила, что газовое облако рассеялось. Пляжи в этой местности возобновили работу в обычном режиме.
Власти утверждают, что, скорее всего, это был отдельный инцидент, который вряд ли повторится.
В то же время причину появления газового облака пока не установили.