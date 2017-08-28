На пляже в Англии более 100 человек отравились неизвестным газом

Копірайт зображення EDDIE MITCHELL

Около 150 человек попали в больницу и еще сотни пострадали от отравления неизвестным газом на юге Англии в графстве Восточный Сассекс.

В воскресенье отдыхающие на пляже Бирлинг Гэп начали жаловаться на затрудненное дыхание, жжение в глазах и тошноту после появления "облака".

Очевидцы рассказывали, что облако пришло со стороны моря, в воздухе в это время ощущался запах хлора.

Спасатели эвакуировали людей, полиция графства начала расследование.

В пожарно-спасательной службе Восточного Сассекса отметили, что отравления хлором "крайне маловероятно", поскольку последствия отравления были бы гораздо более серьезными.

Копірайт зображення EDDIE MITCHELL

По словам представителя полиции, первый звонок об инциденте поступил около 17:00 в воскресенье, когда около 50 человек почувствовали жжение в глазах и зуд в горле.

Пляж Бирлинг Гэп и мыс Бичи-Хед являются популярными местами для отдыха среди местных жителей и туристов. Понедельник в Англии - выходной день, кроме того в последние дни установилась жара, поэтому на море едут тысячи британцев.

Вонедельник полиция Восточного Сассекса заявила, что газовое облако рассеялось. Пляжи в этой местности возобновили работу в обычном режиме.

Власти утверждают, что, скорее всего, это был отдельный инцидент, который вряд ли повторится.

В то же время причину появления газового облака пока не установили.