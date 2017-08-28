Суд арестовал руководителя полиции охраны, пойманного на взятке
Печерский суд Киева избрал меру пресечения начальнику полиции охраны Национальной полиции и посреднику при получении неправомерной выгоды в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн каждому. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Досудебное расследование продолжается, сообщили в ведомстве.
22 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании руководителя полиции охраны Сергея Будника на взятке в 96 тыс. гривен.
По словам генпрокурора, Будник "через посредника требовал кроме официальных платежей более 80 тыс. гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране".
С июня злоумышленник успел получить более 170 тыс. гривен, отметил Луценко.