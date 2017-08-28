Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию"
- 28 августа 2017
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Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии".
Об этом сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.
27-летний футболист подписал контракт с "Боруссией" до 30 июня 2021 года.
Ярмоленко будет играть в немецкой команде под номером 9.
Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Зорк заметил, что клуб давно следил за футболистом и считает его топ-футболистом как в клубе, так и в национальной сборной.