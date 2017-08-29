Шторм "Харви": ситуация будет ухудшаться

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Ситуация на юге США в ближайшие дни будет ухудшаться. Вода после урагана "Харви", обрушившегося на штат Техас, будет прибывать.

Рекордные 75 см осадков выпали в Хьюстоне. Дороги там превратились в реки.

Но прогнозы свидетельствуют, что общее количество осадков на этой неделе может еще возрасти.

Президент США Дональд Трамп пообещал быстро оказать помощь пострадавшим. Он должен посетить Техас во вторник.

"Восстановление будет длительным и сложным, и федеральное правительство готово, хочет и сможет поддержать эти усилия", - сказал он.

Президент США также подтвердил объявление чрезвычайного положения в соседней Луизиане.

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Беспрецедентный шторм уже привел к миллионным убыткам.

Более 300 тыс. человек эвакуированы из Хьюстона и близлежащих территорий. В четвертом крупнейшем городе в США проживает около 6,6 млн человек.

Людей с крыш забирали вертолетами.

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По сообщениям властей, девять человек погибли в инцидентах, вызванных штормом.

Губернатор Грег Эббот задействовал всю Национальную гвардию Техаса - около 12 тыс. так называемых "гражданских солдат", чтобы помочь в поисково-спасательных операциях.

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"Катастрофические наводнения, угрожающие жизни, будут продолжаться на юго-востоке Техаса", - заявил в понедельник Национальный центр ураганов.

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Тысячи домов остаются без электричества. Многие школы закрыты. В двух главных аэропортах Хьюстона полностью затоплены взлетно-посадочные полосы.

Побережье Техаса является ключевым центром американской нефтегазовой отрасли, и некоторые из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране прекратили свою деятельность.

Город Даллас, расположенный в 240 милях к северу от Хьюстона, создаст огромный приют в своем конгресс-центре для размещения 5 тыс. эвакуированных.

Однако власти Хьюстона пока не объявили приказ о массовой эвакуации.

Мэр Сильвестр Тернер объясняет такое решение "сумасшедшей" логистикой плана эвакуации 2,3 миллиона человек.