Британский фотограф Кристофер Нанн вернулся на Донбасс

Копірайт зображення Twitter @chrisnunnphoto

Кристофер Нанн, фотокорреспондент, который едва не потерял зрение после ранения в Авдеевке в феврале, вернулся на Донбасс.

В своем Twitter британец опубликовал фото с теленком и написал: "Я очень рад, что моя любимая донбасская корова еще не превратилась в гуляш".

Он также выложил фото с пенной вечеринки в честь Дня шахтера в Покровске, на которой он побывал вместе со своим другом.

В феврале в результате минометного обстрела в Авдеевке 33-летний Кристофер Нанн получил множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранения века правого глаза, а также слепое непроникающее ранение грудной клетки.

Врачи смогли спасти глаз фотокорреспондента.