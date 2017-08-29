Что известно об исчезновении в Беларуси украинца Павла Гриба

Копірайт зображення facebook Image caption 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа

19-летнего украинца Павла Гриба нет среди задержанных МВД Беларуси - такую информацию по состоянию на ночь 29 августа BBC Украина сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Василий Кирилич.

17-летняя россиянка, с которой в белорусском Гомеле должен был встретиться Павел Гриб, рассказала журналистам ТСН, что ее шантажом "заставили выманить парня в Беларусь", на нее завели дело, и она не может рассказать больше.

Павел Гриб исчез 24 августа. Парень, который является инвалидом детства, поехал в Беларусь на встречу с девушкой. Он познакомился с ней в соцсетях, до этого они не встречались.

После того, как он не вышел на связь, его отец, украинский офицер Игорь Гриб, поехал на поиски. По версии отца, сына похитили спецслужбы России, он предположительно находится в розыске ФСБ Краснодарского края за возможную причастность к совершению теракта.

Копірайт зображення Facebook Image caption Игорь Гриб - украинский офицер, работал в Госпогранслужбе

"ФСБ выманила Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и провела задержание", - написал в Facebook Игорь Гриб.

Пропавший парень не служил в АТО из-за проблем со здоровьем. "Павел постоянно вынужден принимать поддерживающие препараты. Отсутствие лекарств может привести к фатальным последствиям", - сообщил Игорь Гриб.

Отец связывает исчезновение сына с его активными антироссийскими сообщениями в соцсетях: "После военной агрессии РФ против Украины он был активным комментатором в социальных сетях, часто не выбирал выражения относительно врагов Родины".

Украинские правоохранители расследуют исчезновение парня по статье "умышленное убийство" ч. 1 ст. 115 УК Украины. Выясняют, как и где он пересек границу, ищут свидетелей.

Готовят ходатайство "органов иностранного государства" об оказании международной правовой помощи "с целью подтверждения или опровержения факта и оснований задержания и розыска гражданина Украины".

Ранее Посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси о месте пребывания Павла Гриба.