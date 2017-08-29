Ryanair может появиться в Украине в следующем году - Омелян

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Лоукостер Ryanair может начать полеты в Украину в следующем году. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, Ryanair имел все основания и возможности в сентябре этого года начать полеты из Киева и Львова, однако, появились искусственные препятствия.

"Однако я должен всех разочаровать, Ryanair полетит из Украины. В следующем году точно", - сказал министр.

По его словам, переговоры с Ryanair продолжаются. "Единственной причиной, почему Ryanair не полетит - является искусственное блокирование развития рынка со стороны одного авиаперевозчика. Но эти позорные потуги успеха иметь не будут", - рассказал министр.

Весной 2017 года Ryanair объявил о начале работы в Украине, но потом отменил свой выход на украинский рынок.

Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббизме интересов высокотарифных перевозчиков, в частности МАУ, из-за которого якобы и не удалось договориться.

В МАУ заявляли, что авиаперевозчик не является участником переговоров между аэропортом "Борисполь" и Ryanair, поэтому не может влиять на ход переговоров.

Гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что аэропорту как государственному предприятию контракт с Ryanair не выгоден, и заявил о политическом давлении.

Уже осенью 2017 года Ryanair должен был летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен. А рейсы из Львова должны были быть в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт.