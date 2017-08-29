Двум испанским журналистам запретили въезд в Украину до 2020 года

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Служба безопасности Украины запретила испанским журналистам-фрилансерам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре въезд в страну до 2020 года. Об этом ВВС Украина сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"... до 2020 года за деятельность, противоречащую национальным интересам Украины", - сообщила Гитлянская.

Как сообщало испанское издание El Mundo, журналисты не были пропущены украинскими пограничниками на территорию страны 24 августа и выдворены с Украины на следующий день.

Утверждается, что испанские журналисты в 2015 году были включены в черный список граждан, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Из-за этого на них распространялся запрет въезда в Украину сроком до 5 лет. После решительного протеста испанского правительства Киев снял санкции с европейских журналистов в мае 2016 года.

По словам Памплиеги, он предоставил украинским пограничникам копию соответствующего указа, а также другие документы, включая разрешение работать в зоне АТО. "Выяснилось, что Служба безопасности Украины включила нас в другой список, вместе с другими 40 именами. Нас рассматривают как угрозу национальной безопасности и нам запрещен въезд в Украину до 2020 года", - заявил Памплиега.

Никаких списков СБУ не ведет, заявила пресс-секретарь СБУ.

Антонио Памплиега - испанский журналист, фриласнер, который работает в зонах конфликта. В своих постах в Instagram журналист, в частности, писал об обстреле украинской армией психбольницы вблизи Донецка, а также бомбардировке Первомайска.

Мануэль Анхель Састре работает военным корреспондентом в Сирии, Венесуэле, Ираке, Мексике.

На платформе Совета Европы по продвижению защиты журналистики и безопасности журналистов появилось сообщение о депортации журналистов. Там говорится, что Федерация ассоциаций журналистов Испании осудила депортацию, а также ожидает от украинской власти объяснений случившегося.