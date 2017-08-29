Украина отправит на "Оскар" фильм "Уровень черного"

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Украинский фильм режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного" выдвинули на американскую кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Лента рассказывает об одиночестве большого города.

"Костя, свадебный фотограф, тоже в нем живет. На пороге 50-летия герой понимает, что все, что он любил и к чему был привязан, отходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж много: парализованный после инсульта отец, подруга - стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина", - отмечается в описании киноленты.

Этот фильм сможет побороться за право быть представленным в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в юбилейной девяностой церемонии "Оскар".

В национальный прокат "Уровень черного", получившая на Одесском кинофестивале премию от Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) за Лучший украинский полнометражный фильм, выходит 31 августа.

Главные роли исполнили Константин Мохнач и Екатерина Молчанова.