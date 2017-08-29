В Днепропетровской области 4 детей были ранены в результате взрыва гранаты

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Четверо детей в возрасте от семи до десяти лет пострадали в результате взрыва боеприпаса в городе Подгородное Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-центре обласной Национальной полиции.

По предварительной информации, дети в возрасте от семи до десяти лет играли во дворе. По свидетельству очевидцев, произошел взрыв, в результате которого все четверо получили осколочные ранения.

Копірайт зображення dp.npu.gov.ua Image caption Двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу

Двое детей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу: один ребенок - с осколочными ранениями живота, другой - с ампутацией конечности. Остальным детям также оказывается медицинская помощь.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва и происхождение боеприпаса. На месте работают следователи и взрывотехники.