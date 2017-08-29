Сыну Шуфрича объявили о подозрении - Сарган

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Следователи Национальной полиции в Киеве объявили о подозрении сыну депутата Нестора Шуфрича в совершении ДТП и травмировании пешехода. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"Только что, по согласованию с прокуратурой Киева, следователем СУ ГУ НП Украины в г. Киеве объявлено подозрение 23-летнему Нестору Шуфричу, который совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого был травмирован пешеход", - написала пресс-секретарь.

Сарган отметила, что действия правонарушителя квалифицированы по статье о "нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкое телесное повреждение".

"После объявления о подозрении сыну депутата и его адвокату вручены ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский райсуд столицы для принятия решения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в суд направят ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого находился Шуфрич.

Авария с участием сына депутата Нестора Шуфрича произошла вечером 26 августа в центре Киева. Автомобиль "Бентли" на пешеходном переходе сбил прохожего, которого госпитализировали с многочисленными травмами.

Мужчина сейчас находится в реанимации, 29 августа ему планировали сделать операцию.