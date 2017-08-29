Гройсман: "Повышение цены на сжиженный газ - диверсия против Украины"

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Премьер Владимир Гройсман назвал диверсией рост цен на автогаз и поручил ведомствам снизить ее в ближайшие недели. Об этом говорится на сайте Кабмина.

"Я хочу, чтобы службы, от которых это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это - диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя - рядовых граждан", - сказал премьер.

По данным пресс-службы, премьеру доложили, что за последний год сократилось количество трейдеров из России, откуда поступает наибольший объем этого вида горючего.

"Это следствие монополии. Сейчас я требую от АМКУ более решительных действий, а еще прошу всю информацию - сколько было трейдеров, кто сегодня работает на рынке, какие источники поставок горючего", - заявил Гройсман.

В конце августа цена за литр сжиженного газа для авто колебалась от 15 до 16,5 грн. В начале лета литр топлива стоил 10 грн.