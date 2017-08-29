МИД Украины осудил запуск КНДР баллистической ракеты
Украина осудила запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, "которая представляла серьезную угрозу Японии". Об этом говорится заявлении МИД Украины.
"Он стал вызовом всем государствам региона и региональной стабильности, поскольку полностью противоречит мирным дипломатическим путям урегулирования проблемы безопасности на Корейском полуострове", - отметили в Украине.
В ведомстве отметили, что продолжение "таких запусков является сознательным и систематическим" нарушением международного права и ряда соответствующих Совбеза ООН по ракетной программе КНДР.
Украина присоединяется ко всем странам, которые осудили такую опасную деятельность Пхеньяна, и призывает руководство КНДР "немедленно прекратить провокации и начать диалог с мировым сообществом".
"В противном случае санкции Совета безопасности должны быть дополнены и усилены", - подытожил МИД.