Украина осудила британских спортсменов за поездку в Крым

Копірайт зображення Twitter/@andyjones Image caption Британский спортсмен Гэри Хант участвовал в организованных Россией в Крыму соревнованиях по клифф-дайвингу, которые состоялись 25 августа в Симеизе

Посольство Украины в Великобритании осудило приезд на территорию аннексированного Крыма британского спортсмена Гэри Ханта, который участвовал в Симеизе в соревнованиях по клифф-дайфингу.

Ранее "министерство спорта" полуострова назвало в числе участников соревнований двух британских дайверов Блэйка Олдриджа и Гэри Ханта.

В комментарии по этому поводу посольство напомнило британским спортсменам о том, что летать в Крым без специального разрешения Миграционной службы в Киеве запрещено.

Украинское посольство напомнило спортсменам Олдриджу и Ханту, что побывав в оккупированном Крыму в обход требований Украины, они нарушили не только украинские, но и британские законодательные нормы.

26 августа Блейк Олдридж поблагодарил в Twitter своих спонсоров, спортивные бренды BudgySmuggler i DryRobe, за поддержку, а также курортный комплекс "Мрия" за организацию его участия в соревнованиях, на которых он занял третье место.

Западные государства, в частности Великобритания, страны ЕС, а также Япония, Канада и США неоднократно подчеркивали, что не признают аннексию Крыма Россией, однако призывы правительств этих стран к своим гражданам отказаться от поездок на полуостров могут иметь сугубо рекомендательный характер.