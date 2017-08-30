Украинцев среди погибших в результате урагана Харви нет - посольство
- 30 августа 2017
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
По состоянию на 29 августа украинцев среди погибших или госпитализированных в результате урагана "Харви" в штате Техас нет.
Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах на своей странице в Facebook.
Посольство продолжает следить за ситуацией с гражданами Украины, которые находятся на этой территории, говорится в сообщении.
"Харви" стал самым мощным ураганом, обрушившимся на штат Техас за последние 50 лет.