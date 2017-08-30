Украинцев среди погибших в результате урагана Харви нет - посольство

Копірайт зображення Getty Images

По состоянию на 29 августа украинцев среди погибших или госпитализированных в результате урагана "Харви" в штате Техас нет.

Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах на своей странице в Facebook.

Посольство продолжает следить за ситуацией с гражданами Украины, которые находятся на этой территории, говорится в сообщении.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение На восточном побережье США бушует ураган "Харви"

"Харви" стал самым мощным ураганом, обрушившимся на штат Техас за последние 50 лет.