Uber официально возглавил Дара Хосровшахи

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дара Хосровшахи возглавляет Expedia с 2005 года

Uber подтвердил назначение Дары Хосровшахи генеральным директором компании после голосования совета директоров.

Бывший руководитель туристического портала Expedia встретится с работниками в среду, говорится в заявлении Uber.

Он уже рассказал американским журналистам о своих планах покинуть Expedia ради Uber.

Назначение Хосровшахи положило конец месяцу слухов отом, кто возьмется за работу в компании, переживающей не лучшие времена.

Дара Хосровшахи заменит основателя Uber Трэвиса Каланика, который объявил о своей отставке в июне под давлением акционеров компании.

Uber пытается улучшить свою репутацию после целой серии скандалов.

Трэвис Каланик ушел в отставку после того, как Uber стали обвинять в том, что в компании царит культура сексуальных домогательств и мачизма. Не желая ассоциироваться с этими уродливыми явлениями, несколько членов совета директоров покинули компанию.

Опытный руководитель

Дара Хосровшахи приехал в Америку из Ирана, когда ему было девять. Его семья бежала в США после революции.

В 2005 он стал гендиректором сайта для путешествий Expedia, который работает в более чем 60 странах.

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Дара Хосровшахи рассказал "Bloomberg News", что знает о проблемах в Uber, но заинтересован в работе в компании, которая "переосмысливает транспортную отрасль".

"Есть ли там трудности, проблемы и вызовы? Конечно. Но это то, что приносит удовольствие", - заявил он.

В прошлом году в Expedia он заработал 2,5 млн долларов.

Суммы его заработков сильно колебались из-за опциона на акции - права покупать акции по фиксированной цене. В 2015 году он в итоге заработал более 94 млн долларов, в основном благодаря вознаграждению в форме акций.

Хосровшахи столкнется со значительными вызовами в своей новые роли. Ему придется улучшить имидж Uber, наладить отношения с инвесторами, а также сделать компанию прибыльной. Уже несколько лет Uber несет убытки.