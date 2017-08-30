Умань готовится принять около 30 тыс. хасидов

На традиционное празднование нового года по иудейскому календарю 20 и 21 сентября в Умань могут приехать более 30 тыс. хасидов из по меньшей мере 20 стран. Такие данные приводит Министерство внутренних дел.

"Мы отслеживаем экономический бум и развитие отношений между местными жителями и паломниками во время празднования", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

По данным МВД, в этом году безопасность во время мероприятий будут обеспечивать около 500 украинских полицейских и не менее 15 полицейских из Израиля.

Кроме того, общественный порядок во время массовых мероприятий будет охранять новое подразделение - тактическая полиция.