Турчинов: оборонный бюджет в 2018 году составит 162,7 млрд грн

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Общий оборонный бюджет Украины в следующем году составит 162,7 млрд грн. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Из них 156,4 млрд грн будут выделены из общего фонда и еще около 6,3 млрд грн - из специального фонда, который будет формироваться по предложениям силовых министерств и ведомств.

Таким образом, согласно стратегии национальной безопасности, оборонный бюджет составит не менее 5 процентов ВВП.

Турчинов также отметил, что в бюджете нужно учесть повышение окладов военных, а также модернизацию украинских оборонных предприятий.

Концепция развития сектора безопасности и обороны предусматривает финансирование развития оборонной промышленности на уровне 0,5% от ВВП.

Александр Турчинов также отметил, что после уточнения показатели оборонного бюджета будут утверждены на заседании СНБО, которое запланировано на начало сентября.