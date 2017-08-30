ЮНИСЕФ: 183 млн человек не имеют доступа к питьевой воде

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Из 484 млн людей, живущих в зонах войн и конфликтов, более 183 млн в 2015 году не имели доступа к питьевой воде. Такие данные обнародовала международная организация ЮНИСЕФ.

В результате конфликтов в городах были разрушены водные насосы и загрязнены источники.

После двух лет конфликта в Йемене около 15 миллионов человек лишились доступа к воде. В стране официально зарегистрировано около полумиллиона случаев подозрения на холеру и острую жидкую диарею.

Спустя более семи лет с начала войны в Сирии около 15 миллионов людей страдают от нехватки безопасной для питья воды, 6,4 миллиона из них - дети.

На северо-востоке Нигерии 75% водной и санитарной инфраструктуры разрушены или повреждены, 3,6 миллиона человек остались без водоснабжения.

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В Северном Судане за три года конфликта почти половина пунктов водоснабжения были повреждены или полностью уничтожены. С июня прошлого года здесь зафиксировали 19 тысяч случаев холеры или острой диареи.

Сомали столкнулась с крупнейшей за последние пять лет вспышкой холеры. В стране зарегистрировано 77 тысяч случаев подозрения на это заболевание.

Всего в северо-восточной Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене - странах, которым угрожает голод - около 30 миллионов человек страдают от отсутствия безопасной для питья воды. 14,6 миллиона из них - дети.

С 27 августа по 1 сентября проходит традиционная ежегодная Всемирная неделя воды