ЮНИСЕФ: 183 млн человек не имеют доступа к питьевой воде
Из 484 млн людей, живущих в зонах войн и конфликтов, более 183 млн в 2015 году не имели доступа к питьевой воде. Такие данные обнародовала международная организация ЮНИСЕФ.
В результате конфликтов в городах были разрушены водные насосы и загрязнены источники.
После двух лет конфликта в Йемене около 15 миллионов человек лишились доступа к воде. В стране официально зарегистрировано около полумиллиона случаев подозрения на холеру и острую жидкую диарею.
- В Йемене - полмиллиона больных холерой
- ООН заявила о самом масштабном гуманитарном кризисе за 72 года
- ООН: в мире 65,6 млн вынужденных переселенцев
Спустя более семи лет с начала войны в Сирии около 15 миллионов людей страдают от нехватки безопасной для питья воды, 6,4 миллиона из них - дети.
На северо-востоке Нигерии 75% водной и санитарной инфраструктуры разрушены или повреждены, 3,6 миллиона человек остались без водоснабжения.
В Северном Судане за три года конфликта почти половина пунктов водоснабжения были повреждены или полностью уничтожены. С июня прошлого года здесь зафиксировали 19 тысяч случаев холеры или острой диареи.
Сомали столкнулась с крупнейшей за последние пять лет вспышкой холеры. В стране зарегистрировано 77 тысяч случаев подозрения на это заболевание.
Всего в северо-восточной Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене - странах, которым угрожает голод - около 30 миллионов человек страдают от отсутствия безопасной для питья воды. 14,6 миллиона из них - дети.
С 27 августа по 1 сентября проходит традиционная ежегодная Всемирная неделя воды