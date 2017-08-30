Первый канал России заявил о "похищении" своей журналистки в Киеве
Первый канал российского телевидения заявил о "похищении" их журналистки Анны Курбатовой в Киеве.
"Анну Курбатову схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", - говорится в сообщении пресс-службы российского канала.
В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии РБК-Украина назвала "глупостью" информацию о похищении журналистки.
"Мы не занимаемся похищениями. Мы действуем исключительно в рамках украинского законодательства", - отметила Гитлянская.
В пресс-службе украинской Нацполиции ВВС Украина на вопрос об Анне Курбатовой посоветовали обратиться в СБУ.
В СБУ на запрос ВВС Украина пока не ответили.