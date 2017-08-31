Сутки в АТО: потерь нет, 19 обстрелов

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За минувшие сутки потерь среди украинских военных в АТО нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

З0 августа боевики 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО, заявили в штабе.

"Большинство обстрелов были не долговременными и имели четко выраженный провокационный характер", - заявили в штабе.

Одиночные обстрелы были вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения.

Наиболее неспокойно было на донецком направлении. После 18 часов боевики из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в Авдеевской промзоне и у шахты Бутовка.

На подступах к Зайцеву и Каменке применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На приморском направлении обстрелы были в окрестностях Водяного.

На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.