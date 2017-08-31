Сутки в АТО: потерь нет, 19 обстрелов
За минувшие сутки потерь среди украинских военных в АТО нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
З0 августа боевики 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО, заявили в штабе.
"Большинство обстрелов были не долговременными и имели четко выраженный провокационный характер", - заявили в штабе.
Одиночные обстрелы были вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения.
Наиболее неспокойно было на донецком направлении. После 18 часов боевики из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в Авдеевской промзоне и у шахты Бутовка.
На подступах к Зайцеву и Каменке применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
На приморском направлении обстрелы были в окрестностях Водяного.
На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.