В ОБСЕ обеспокоены депортацией Курбатовой

  • 31 августа 2017
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир Копірайт зображення osce.org
Image caption Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир предостерег Киев против "ненужных ограничений работы иностранных журналистов"

В ОБСЕ выразили обеспокоенность выдворением из Украины иностранных журналистов после того, как украинские власти депортировали корреспондентку российского Первого телеканала Анну Курбатову.

Как сообщили в организации, ее представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в письме украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину отметил, что выдворение журналистов вызывает тревогу потому, что "эти действия не прозрачны".

"Выдворение журналистов или отказ им во въезде в Украину - это чрезмерные меры, которые вызывают тревогу, особенно потому, что эти действия не прозрачны и не имеют надлежащего механизма апелляции", - говорится в письме Дезира.

Он также призвал Киев воздерживаться от "ненужных ограничений работы иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и нарушают обязательства ОБСЕ по свободе СМИ".

Ранее в СБУ сообщили, что журналистку российского Первого телеканала Анну Курбатову принудительно выдворили из Украины и запретили въезд на украинскую территорию на три года.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что такое решение было принято потому, что деятельность Курбатовой "вредила национальным интересам Украины".

Перед этим, 24 августа, в Украину не пустили двух испанских журналистов - Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиезу.

"Провокация"

Москва, в свою очередь, назвала принудительное возвращение журналистки в РФ "целенаправленной провокацией" со стороны Киева.

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Image caption Анна Курбатова делала репортажи из разных регионов России, в том числе из Адыгеи

"Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию - это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами", - говорится в заявлении МИДа России.

В ведомстве отметили, что по линии посольства России в Киеве предприняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг российской журналистки, защиты ее прав и интересов.

Недавно Анна Курбатова создала цикл репортажей о праздновании Дня независимости Украины, а также делала ряд других сюжетов. В них она в мрачных красках описывала ситуацию в Украине после "Евромайдана", аннексии Россией Крыма и начала войны на юго-востоке страны.

Кроме того, на Первом утверждают, что во вторник Курбатова "сняла репортаж о гонениях на журналистов в Украине". Речь идет об испанских журналистах-фрилансерах Антонио Памплиеге и Мануэле Анхеле Састре, которым накануне Служба безопасности Украины запретила въезд в страну до 2020 года.

На телеканале также утверждают, что после сюжета о Дне Независимости Украины Анне Курбатовой начали поступать угрозы.

Также стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец", где ее обвиняют в "антиукраинской пропаганде" и "манипулировании общественно значимой информацией".

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