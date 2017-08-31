В ОБСЕ обеспокоены депортацией Курбатовой
В ОБСЕ выразили обеспокоенность выдворением из Украины иностранных журналистов после того, как украинские власти депортировали корреспондентку российского Первого телеканала Анну Курбатову.
Как сообщили в организации, ее представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в письме украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину отметил, что выдворение журналистов вызывает тревогу потому, что "эти действия не прозрачны".
"Выдворение журналистов или отказ им во въезде в Украину - это чрезмерные меры, которые вызывают тревогу, особенно потому, что эти действия не прозрачны и не имеют надлежащего механизма апелляции", - говорится в письме Дезира.
Он также призвал Киев воздерживаться от "ненужных ограничений работы иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и нарушают обязательства ОБСЕ по свободе СМИ".
Ранее в СБУ сообщили, что журналистку российского Первого телеканала Анну Курбатову принудительно выдворили из Украины и запретили въезд на украинскую территорию на три года.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что такое решение было принято потому, что деятельность Курбатовой "вредила национальным интересам Украины".
Перед этим, 24 августа, в Украину не пустили двух испанских журналистов - Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиезу.
"Провокация"
Москва, в свою очередь, назвала принудительное возвращение журналистки в РФ "целенаправленной провокацией" со стороны Киева.
"Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию - это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами", - говорится в заявлении МИДа России.
В ведомстве отметили, что по линии посольства России в Киеве предприняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг российской журналистки, защиты ее прав и интересов.
Недавно Анна Курбатова создала цикл репортажей о праздновании Дня независимости Украины, а также делала ряд других сюжетов. В них она в мрачных красках описывала ситуацию в Украине после "Евромайдана", аннексии Россией Крыма и начала войны на юго-востоке страны.
Кроме того, на Первом утверждают, что во вторник Курбатова "сняла репортаж о гонениях на журналистов в Украине". Речь идет об испанских журналистах-фрилансерах Антонио Памплиеге и Мануэле Анхеле Састре, которым накануне Служба безопасности Украины запретила въезд в страну до 2020 года.
На телеканале также утверждают, что после сюжета о Дне Независимости Украины Анне Курбатовой начали поступать угрозы.
Также стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец", где ее обвиняют в "антиукраинской пропаганде" и "манипулировании общественно значимой информацией".