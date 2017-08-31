В ОБСЕ обеспокоены депортацией Курбатовой

Копірайт зображення osce.org Image caption Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир предостерег Киев против "ненужных ограничений работы иностранных журналистов"

В ОБСЕ выразили обеспокоенность выдворением из Украины иностранных журналистов после того, как украинские власти депортировали корреспондентку российского Первого телеканала Анну Курбатову.

Как сообщили в организации, ее представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в письме украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину отметил, что выдворение журналистов вызывает тревогу потому, что "эти действия не прозрачны".

"Выдворение журналистов или отказ им во въезде в Украину - это чрезмерные меры, которые вызывают тревогу, особенно потому, что эти действия не прозрачны и не имеют надлежащего механизма апелляции", - говорится в письме Дезира.

Он также призвал Киев воздерживаться от "ненужных ограничений работы иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и нарушают обязательства ОБСЕ по свободе СМИ".

Ранее в СБУ сообщили, что журналистку российского Первого телеканала Анну Курбатову принудительно выдворили из Украины и запретили въезд на украинскую территорию на три года.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что такое решение было принято потому, что деятельность Курбатовой "вредила национальным интересам Украины".

Перед этим, 24 августа, в Украину не пустили двух испанских журналистов - Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиезу.

"Провокация"

Москва, в свою очередь, назвала принудительное возвращение журналистки в РФ "целенаправленной провокацией" со стороны Киева.

Копірайт зображення 1tv.ru Image caption Анна Курбатова делала репортажи из разных регионов России, в том числе из Адыгеи

"Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию - это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами", - говорится в заявлении МИДа России.

В ведомстве отметили, что по линии посольства России в Киеве предприняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг российской журналистки, защиты ее прав и интересов.

Недавно Анна Курбатова создала цикл репортажей о праздновании Дня независимости Украины, а также делала ряд других сюжетов. В них она в мрачных красках описывала ситуацию в Украине после "Евромайдана", аннексии Россией Крыма и начала войны на юго-востоке страны.

Кроме того, на Первом утверждают, что во вторник Курбатова "сняла репортаж о гонениях на журналистов в Украине". Речь идет об испанских журналистах-фрилансерах Антонио Памплиеге и Мануэле Анхеле Састре, которым накануне Служба безопасности Украины запретила въезд в страну до 2020 года.

На телеканале также утверждают, что после сюжета о Дне Независимости Украины Анне Курбатовой начали поступать угрозы.

Также стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец", где ее обвиняют в "антиукраинской пропаганде" и "манипулировании общественно значимой информацией".