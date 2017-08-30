Нестор Шуфрич взял сына на поруки по делу о ДТП
Нестора Шуфрича-младшего взял на поруки его отец - депутат Нестор Шуфрич.
В среду суд определял меру пресечения для сына политика. Прокуратура инкриминирует Шуфричу-младшему нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.
"Я думаю, что состояние, в котором он сейчас находиться, это будет тот же домашний арест", - заявил после заседания отец фигуранта дела.
Он также выразил надежду, что сын "максимально обеспечит все необходимые для следствия действия" и пообещал "строго контролировать" этот процесс.
Шуфрич-старший еще раз подчеркнул, что за рулем авто был именно его сын, и пообещал, и пообещал, что он будет максимально содействовать следствию и не выедет за границу.
В прокуратуре Киева заявили, что с решением суда не согласны и будут его обжаловать.
Напомним, 26 августа вечером 23-летний Нестор Шуфрич на автомобиле Bentley сбил 31-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший попал в реанимацию. Его состояние, по словам врачей, остается тяжелым.
29 августа прокуратура Киева сообщила Шуфричу о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).