Нестор Шуфрич взял сына на поруки по делу о ДТП

Копірайт зображення UNIAN Image caption Шуфричи - Нестор-старший крайней слева и Нестор-младший второй слева - перед судом

Нестора Шуфрича-младшего взял на поруки его отец - депутат Нестор Шуфрич.

В среду суд определял меру пресечения для сына политика. Прокуратура инкриминирует Шуфричу-младшему нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

"Я думаю, что состояние, в котором он сейчас находиться, это будет тот же домашний арест", - заявил после заседания отец фигуранта дела.

Он также выразил надежду, что сын "максимально обеспечит все необходимые для следствия действия" и пообещал "строго контролировать" этот процесс.

Шуфрич-старший еще раз подчеркнул, что за рулем авто был именно его сын, и пообещал, и пообещал, что он будет максимально содействовать следствию и не выедет за границу.

В прокуратуре Киева заявили, что с решением суда не согласны и будут его обжаловать.

Напомним, 26 августа вечером 23-летний Нестор Шуфрич на автомобиле Bentley сбил 31-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пострадавший попал в реанимацию. Его состояние, по словам врачей, остается тяжелым.

29 августа прокуратура Киева сообщила Шуфричу о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).