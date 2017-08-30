Неопубликованные произведения Пратчетта уничтожил каток

Копірайт зображення Terry Pratchett Twitter Image caption Жесткий диск оказался крепче, чем ожидали

Жёсткий диск, на котором хранились незаконченные работы известного английского писателя-фантаста Терри Пратчетта, был раздавлен старинным паровым катком.

Об этом сообщил в Twitter управляющий поместьем Пратчетта и его помощник Роб Уилкинс.

Диск, который приблизительно содержал до 10 неполных романов, был раздавлен катком Lord Jericho на ярмарке Steam Dorset Steam в Англии.

Страдавший на протяжении нескольких лет болезнью Альцгеймера Терри Пратчетт умер в марте 2015 года. Вскоре другой известный английский писатель-фантаст Нил Гейман, который был близким другом и соавтором Пратчетта, сообщил журналистам, что тот хотел бы, чтобы после его смерти все содержимое его компьютера было уничтожено катком.

Роб Уилкинс написал в Twitter, что собирается выполнить последнюю волю писателя. "Собираюсь исполнить долг перед Терри", - заявил Уилкинс.

Он выложил кадры до и после уничтожения жесткого диска с незавершенными произведениями писателя.

Отмечается, что этот жесткий диск будет представлен на выставке, посвященной Терри Пратчетту, которая открывается в музее Солсбери 16 сентября и продлится до 13 января 2018 года.

Куратор музея Солсбери Ричард Генри рассказал:

"Каток полностью уничтожил каменные блоки, но жесткий диск оказался крепче, чем ожидалось, и мы положили его в камнедробилку, которая завершила это дело".