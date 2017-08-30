Неопубликованные произведения Пратчетта уничтожил каток

  • 30 августа 2017
Жесткий диск оказался крепче, чем ожидали Копірайт зображення Terry Pratchett Twitter
Image caption Жесткий диск оказался крепче, чем ожидали

Жёсткий диск, на котором хранились незаконченные работы известного английского писателя-фантаста Терри Пратчетта, был раздавлен старинным паровым катком.

Об этом сообщил в Twitter управляющий поместьем Пратчетта и его помощник Роб Уилкинс.

Диск, который приблизительно содержал до 10 неполных романов, был раздавлен катком Lord Jericho на ярмарке Steam Dorset Steam в Англии.

Страдавший на протяжении нескольких лет болезнью Альцгеймера Терри Пратчетт умер в марте 2015 года. Вскоре другой известный английский писатель-фантаст Нил Гейман, который был близким другом и соавтором Пратчетта, сообщил журналистам, что тот хотел бы, чтобы после его смерти все содержимое его компьютера было уничтожено катком.

Роб Уилкинс написал в Twitter, что собирается выполнить последнюю волю писателя. "Собираюсь исполнить долг перед Терри", - заявил Уилкинс.

Он выложил кадры до и после уничтожения жесткого диска с незавершенными произведениями писателя.

Отмечается, что этот жесткий диск будет представлен на выставке, посвященной Терри Пратчетту, которая открывается в музее Солсбери 16 сентября и продлится до 13 января 2018 года.

Куратор музея Солсбери Ричард Генри рассказал:

"Каток полностью уничтожил каменные блоки, но жесткий диск оказался крепче, чем ожидалось, и мы положили его в камнедробилку, которая завершила это дело".