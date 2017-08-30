Перестрелка в Княжичах: трем полицейским объявили о подозрении

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Генпрокуратура сообщила о подозрении трем представителям Нацполиции, фигурантам в деле о перестрелке, произошедшей в селе Княжичи Киевской области. В декабре прошлого года там погибло пять полицейских.

В ГПУ заявили, что упомянутых сотрудников подозревают в превышении власти, повлекшей за собой тяжкие последствия, умышленном убийстве двух и более лиц, а также в покушении на умышленное убийство.

Там также утверждают, что подозреваемые во время инцидента в Княжичах 4 декабря 2016 года "организовали и обеспечили применение огнестрельного оружия".

"В суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Всего в этом деле фигурировало около 10 силовиков, ранее суд уже избирал для них меры пресечения.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Инцидент вызвал резонанс - президент провел оперативное совещание с силовиками в связи с расследованием обстоятельств трагедии

Напомним, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в селе Княжичи под Киевом 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности.

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко сообщил 13 января, что служебное расследование инцидента в Княжичах завершено.