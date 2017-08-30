Суд Вены отказался выдать Фирташа Испании

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Суд в Вене отказал властям Испании в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа - об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, 29 августа суд признал, что Испания не предоставила необходимые документы для подтверждения своих требований.

Прокуратура может обжаловать это решение.

По мнению адвокатов украинского бизнесмена - экс-министра юстиции Австрии Дитера Бомдорфера и Рудигера Шендера, которых цитирует издание Kurier, - решение венского суда подтверждает именно политическую мотивацию экстрадиции, которую испанские правоохранители пытались осуществить по запросу США.

"Испанцы даже не сумели удовлетворить минимальные требования, которые требует европейский ордер на арест", - заявил изданию Бомдорфер.

В Испании украинского олигарха подозревают в отмывании денег и создании преступной группировки.

12 марта 2014 года Дмитрия Фирташа задержали в Австрии по запросу министерства юстиции США.

Ведомство обвиняло украинского бизнесмена в даче взятки в размере 18,5 млн долларов с целью получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

После решения австрийского суда о разрешении на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США украинский бизнесмен был снова задержан. В этот раз в рамках нового "испанского дела".

Но впоследствии требования прокуратуры по обоим запросам отклонили, и бизнесмена освободили без дополнительного залога.