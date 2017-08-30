Джеки Чан вступился за панголинов

Копірайт зображення WildAid Image caption Будни мастера кунг-фу: спас принцессу - спаси панголина.

Суперзвезда боевых искусств Джеки Чан подключился к кампании против истребления панголинов - чешуйчатых ящеров, которым угрожает исчезновение.

Звезда "Часа пик" в видеоролике обучает трио панголинов приемам кунг-фу для самозащиты и призывает людей больше не есть их мясо и не использовать панцири в народной медицине, сообщает издание Taiwan News.

В рамках кампании "Кунг-фу панголин", которую ведет организация WildAid, Джеки Чан появится также на плакатах в Китае и Вьетнаме - двух крупнейших странах-потребителях панголинов.

Глава WildAid Питер Найтс отметил, что предыдущие кампании по защите акул и носорогов были успешными.

"У Джеки широкая аудитория в Азии. И сейчас есть четкие признаки того, что эти кампании оказывают благоприятное влияние, и отношение в обществе к проблеме меняется", - сказал он.

Копірайт зображення AFP Image caption Панголины живут в азиатских и африканских тропиках

Борьба с браконьерством

Новая кампания стартовала на фоне усилий властей одного из штатов Малайзии запретить охоту на панголинов и карать браконьеров пятью годами тюрьмы.

В июле местные власти изъяли 8 тонн панцирей панголинов в порту Сабаха.

Истребление панголинов угрожает не только этому виду, но и биологическому разнообразию целого региона, пишет экоресурс Clean Malaysia.

Панголины - самые востребованные млекопитающие для контрабандистов. За последние 10 лет их численность в дикой природе уменьшилась на 1 миллион особей, говорят в WildAid.

Мясо панголинов считается деликатесом. Они покрыты особым чешуйчатым кератиновым панцирем. В Китае считается, что этот панцирь избавляет от многих заболеваний, включая онкологические. Научного подтверждения этому нет.