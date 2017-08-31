Из-за наводнения в Хьюстоне может взорваться химзавод

Копірайт зображення AFP Image caption Главная дорога, ведущая к заводу, все еще затоплена

Химический завод в затопленном городе Хьюстон в ближайшие дни может загореться или взорваться.

Из-за сильных ливней, последовавших за ураганом "Харви", на заводе компании Arkema в Кросби вышла из строя система охлаждения химических веществ. Согласно заявлению компании, предотвратить пожар невозможно.

Завод Arkema прекратил работу в пятницу, еще до начала урагана.

Однако из-за обильных осадков - 102 см - его территорию затопило и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены.

Завод занимается производством органических пероксидов, и хранящиеся там химикаты представляют опасность при высоких температурах.

Копірайт зображення Reuters Image caption В городе Бомонт для спасения людей пришлось использовать вертолеты

"Теперь вещества могут взорваться и вызвать мощный пожар, - цитирует Рейтер главу компании Ричарда Роуэра. - Высокий уровень воды на территории, а также отсутствие электричества не оставляют нам ни единой возможности это предотвратить".

По словам главы Arkema, потенциальный пожар вряд ли перекинется за территорию завода, однако жители округа Харрис в радиусе полутора миль (2,4 км) вокруг завода были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

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Последствия урагана "Харви" унесли жизни уже по меньшей мере 33 человек. Тысячи людей были спасены из затопленных домов. 33 тыс. находятся во временных убежищах.

Хьюстон является четвертым по численности населения городом в США, и значительная его часть сейчас затоплена.

Национальная метеорологическая служба США понизила статус "Харви" до низшего - "тропической депрессии", однако синоптики продолжают прогнозировать сильные дожди над восточным Техасом и западной Луизианой.

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что ситуация пока не будет улучшаться. Ожидается, что в ближайшие несколько дней наводнение будет продолжаться.

По словам губернатора, штату понадобится 125 млрд долларов из федерального бюджета для восстановления после урагана.