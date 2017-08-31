Пентагон отправил в Афганистан 11 тыс. военных

Копірайт зображення Getty Images

Пентагон заявляет, что отправил в Афганистан 11 тыс. американских военных - существенно больше, чем заявляли ранее.

Сообщается, что в Афганистан отправились временные и тайные отряды, а также регулярные вооруженные силы США.

Ранее Соединенные Штаты заявляли о 8,4 тыс. военных в стране.

Сколько американских военных находятся в Ираке и Сирии, не сообщается.

Увеличение количества военных в Афганистане является частью новой политики Дональда Трампа. Американский президент заявил, что увеличивает военное присутствие США в Афганистане и вместо развития нации перейдет к "уничтожению террористов".

На это Талибан ответил, что если США не выведут свои войска с территории Афганистана, страна превратится в "еще одно кладбище" для США.