Нацгвардейцы будут приносить присягу под Радой

Копірайт зображення МВС

В четверг у Верховной Рады почтили память бойцов Нацгвардии, погибших 31 августа 2015 в результате взрыва гранаты во время массовой акции.

По данным МВД, тогда были ранены 120 человек, среди которых 68 - нацгвардейцев, еще четверо бойцов погибли.

В память о погибших отныне нацгвардейцы будут приносить присягу возле Верховной Рады.

"Для нас то, что произошло тогда, было большой трагедией... Поэтому сегодня мы приняли решение, что будет очень правильно и честно в дальнейшем принимать присягу нацгвардейцев на этом месте - на площади перед Верховной Радой", - рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Задержанные

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Один из задержанных по делу о взрыве - экс-боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк

По делу о взрыве были задержаны двое подозреваемых: боец батальона МВД "Сич" Игорь Гуменюк и боец добровольческого батальона "Карпатська Січ" Сергей Крайняк.

Суд над ними продолжается уже два года. Все это время подозреваемые находятся за решеткой - из-за тяжести подозрений другие меры им не предусмотрены.

Игорю Гуменюку и Сергею Крайняку в случае доказательства их вины грозит от 10 до 15 лет заключения.

Оба свою вину не признают.

В начале сентября 2015 года ВВС Украина пообщалась с тогдашним комбатом "Сичи" Александром Писаренко, под командованием которого служил Игорь Гуменюк.

Тогда комбат так описал бойца: "В батальон он пришел одним из первых - чуть больше года назад. Относительно адекватности - понимаете, человек где-то месяцев шесть-семь безвыездно был там (на Донбассе. - Ред.). И "там" - это не значит, что он сидел где-то в Краматорске или Славянске. Он был в Авдеевке, Песках. Он вылезал с группами на передовую. Был под артобстрелами, имел контузию. Но я не могу каждому заглянуть под черепную коробку".

С тех пор батальон "Сич" в рамках интеграции подразделений МВД стал одной из рот полка "Киев", а часть добровольцев из батальона "Карпатська Січ" перешли на службу в 93-ю бригаду ВСУ.

Акция

Копірайт зображення УНІАН Image caption Столкновения под Верховной Радой 31 августа 2015 года

Митинг под Верховной Радой 31 августа 2015 года был организован несколькими политсилами, в частности партией "Свобода", и имел целью помешать принятию в первом чтении закона о децентрализации.

Этот закон предусматривает специальный статус для Донбасса, что, по мнению инициаторов акции, является недопустимым.

В то же время соответствующие изменения были предусмотрены минским соглашениями.

Несмотря на протесты, закон о децентрализации был принят в первом чтении, однако до сих пор не проголосован в целом.

В "Свободе" инцидент со взрывом и стычками возле Верховной Рады 31 августа 2015 года называют провокацией против ее активистов.