Клыха перевели в больницу в Магнитогорске - адвокат

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По последним данным, заключенный в России украинец Станислав Клых находится в больнице в Магнитогорске, а не в колонии в Челябинской области, как сообщалось на прошлой неделе.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков в своем Facebook.

Он также написал, что причина перевода украинца в больницу и его диагноз официально не известны.

Станислава Клыха приговорили в мае 2017 года к 20 годам тюрьмы по обвинению в убийстве российских военных во время русско-чеченской войны в 90-х годах.

Еще больший срок - 22,5 года - получил Николай Карпюк с такими же обвинениями.

Илья Новиков рассказал также о ходе дел других украинских задержанных - Валентина Выговского, Алексея Чирния и Андрея Захтея.

Валентин Выговский, по данным российского адвоката, - сейчас в колонии в Кировской области. Адвокат утверждает, что Украина выполнила все процедуры для передачи его Россией.

Алексей Чирний и Николай Карпюк находятся на тюремном режиме.

Андрею Захтею недавно предъявили дополнительные обвинения.