Беларусь подтвердила, что Павел Гриб пересек границу

Копірайт зображення facebook Image caption 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа

Украинец Павел Гриб пересек границу с Беларусью 24 августа. Об этом белорусскому Госагентству БЕЛТА сообщил представитель пограничного ведомства Беларуси Антон Бычковский.

"Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны пограничников Беларуси к этому лицу не было", - сообщил Антон Бычковский.

24 августа Павел Гриб, который имеет проблемы со здоровьем, поехал в белорусский Гомель на встречу с россиянкой из Сочи. С этой девушкой он переписывался в соцсетях. После этого он исчез. Его поехал искать отец, Игорь Гриб, которому милиционеры в Гомеле рассказали, что его сын находится в розыске ФСБ. По версии Игоря Гриба, его сына похитили российские спецслужбы.

По неофициальной информации белорусского "Еврорадио", украинец может находиться в ФСБ в Краснодаре. В ФСБ информацию о Грибе еще не прокомментировали.

Белорусские правозащитники говорят, что раньше имели место случаи передачи задержанных иностранцев из Беларуси в Россию.

При этом МВД Беларуси информировало, что заявления об исчезновении Павла Грибани в одно из отделений милиции не поступало. Среди задержанных украинца тоже нет, уверяли правоохранители Беларуси.

Украинские дипломаты вручили МИД Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию о местонахождении Павла Гриба.

Украинские правоохранители расследуют исчезновение парня по статье "умышленное убийство" ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Павел Гриб не служил в АТО из-за проблем со здоровьем. По словам отца, он постоянно должен принимать лекарства.

Игорь Гриб связывает исчезновение сына с его антироссийскими сообщениями в соцсетях: "После военной агрессии РФ против Украины он был активным комментатором в социальных сетях, часто не выбирал выражений относительно врагов Родины".