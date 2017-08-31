Украинская армия 30-я по силе в мире - исследование

Копірайт зображення Міноборони Image caption Авторы исследования учитывали 50 факторов - например, количество пригодного к службе населения, количество танков, бюджет на оборону

Вооруженные силы Украины являются тридцатой по силе армией мира. Об этом говорится в международном исследовании Global Firepower.

В рейтинге армий мира ВСУ идут сразу за шведскими силами и перед армией Мьянмы.

В прошлом году украинская армия в этом же рейтинге занимала 25 место.

Топ-10

Самой сильной армией, по данным исследования, является армия США, второй - России, третьей - Китая.

Также в топ-10 вошли вооруженные силы Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.

Всего в списке - армии 133 стран.

Авторы исследования говорят, что во время составлении рейтинга учитывали не только общее количество вооружений, но и их разнообразие.

Всего рассматривалось 50 факторов, таких как количество пригодного к службе населения, количество танков, бюджет на оборону.

Такой подход, говорят авторы, позволяет меньшим, но технологически более развитым армиям конкурировать в рейтинге с вооруженными силами больших, но технологически более отсталых стран.

Наличие ядерного оружия прямо не учитывалось, но давало тем армиям, которые им владеют, определенные бонусы.

Также бонусы давало членство в НАТО.