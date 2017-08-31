Украинская армия 30-я по силе в мире - исследование
Вооруженные силы Украины являются тридцатой по силе армией мира. Об этом говорится в международном исследовании Global Firepower.
В рейтинге армий мира ВСУ идут сразу за шведскими силами и перед армией Мьянмы.
В прошлом году украинская армия в этом же рейтинге занимала 25 место.
Топ-10
Самой сильной армией, по данным исследования, является армия США, второй - России, третьей - Китая.
Также в топ-10 вошли вооруженные силы Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта.
Всего в списке - армии 133 стран.
Авторы исследования говорят, что во время составлении рейтинга учитывали не только общее количество вооружений, но и их разнообразие.
Всего рассматривалось 50 факторов, таких как количество пригодного к службе населения, количество танков, бюджет на оборону.
Такой подход, говорят авторы, позволяет меньшим, но технологически более развитым армиям конкурировать в рейтинге с вооруженными силами больших, но технологически более отсталых стран.
Наличие ядерного оружия прямо не учитывалось, но давало тем армиям, которые им владеют, определенные бонусы.
Также бонусы давало членство в НАТО.