В результате обрушения дома в Индии погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 24 удалось спасти из-под завалов дома в индийском городе Мумбаи.

По словам спасателей, от 5 до 10 человек все еще находятся под завалами.

Шестиэтажный дом, которому около 100 лет, рухнул в четверг утром в густонаселенном районе города Бхенди Базар.

На месте происшествия работают медики, пожарные и служба спасения.

Корреспондент ВВС в Мумбаи Суранджана Тевари рассказывает, что это уже третье обрушение дома в Мумбаи меньше, чем месяц.

Полиция подозревает, что проливной дождь во вторник подмыл дом, что, вероятно, и стало причиной обрушения.

Так это или нет - установит следствие, при этом остается вопрос, почему многие жители этого растущего города, продолжают жить в полуразрушенных и старых домах, говорит корреспондент ВВС.

Цены на недвижимость в Мумбаи являются одними из самых высоких в Азии.

Обрушения домов - не редкость в Индии, особенно в сезон муссонных дождей. Причиной тому - низкое качество строительных работ и плохое состояние зданий.

Ежегодно десятки людей погибают в результате обрушений зданий по всей Индии.

В июле на одной из окраин Мумбаи в результате обрушения четырехэтажного дома погибли 17 человек.