Убийство Беназир Бхутто: пять человек оправдали

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Пакистанский суд оправдал пятерых обвиняемых в заговоре с целью убийства экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году.

Суд ссылается на отсутствие доказательств. Двух полицейских признали виновными в халатности и приговорили к 17 годам тюрьмы.

Бывшего президента страны Первеза Мушаррафа объявили скрывающимся от правосудия беглецом. Ему были предъявлены те же обвинения. Имущество экс-президента могут конфисковать.

Беназир Бхутто скончалась от тяжелых ранений, полученных в результате взрыва на митинге в городе Равалпинди.

Она была важной фигурой в политической жизни Пакистана и дважды избиралась премьер-министром страны.