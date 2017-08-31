Киберпреступники получили доступ к аккаунтам знаменитостей в Instagram
Instagram обнаружил дефект в системе безопасности сети, посредством которого в распоряжении киберпреступников оказались персональные данные пользователей, а также адреса электронной почты и номера телефонов знаменитостей.
Представители компании поторопились принести извинения всем пострадавшим, заявив, что причиной тому стала ошибка, обнаруженная в программном интерфейсе, которая уже устранена.
В Instagram также сообщили, что хакерам не удалось получить доступ к паролям либо иным конфиденциальным данным, помимо контактных данных юзеров.
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Представители сети отказались раскрывать имена пользователей, пострадавших от атаки, однако отметили, что взлом был направлен на владельцев аккаунтов с большим числом подписчиков.
Компания предупредила своих пользователей, что следует "быть чрезвычайно бдительными" при получении электронных писем, сообщений и телефонных звонков.
Сегодня Instagram используют более полумиллиарда пользователей, а ежедневная аудитория сети составляет 300 млн человек.