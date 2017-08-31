Киберпреступники получили доступ к аккаунтам знаменитостей в Instagram

Копірайт зображення Getty Images Image caption Известные личности стали жертвами злоумышленников

Instagram обнаружил дефект в системе безопасности сети, посредством которого в распоряжении киберпреступников оказались персональные данные пользователей, а также адреса электронной почты и номера телефонов знаменитостей.

Представители компании поторопились принести извинения всем пострадавшим, заявив, что причиной тому стала ошибка, обнаруженная в программном интерфейсе, которая уже устранена.

В Instagram также сообщили, что хакерам не удалось получить доступ к паролям либо иным конфиденциальным данным, помимо контактных данных юзеров.

Представители сети отказались раскрывать имена пользователей, пострадавших от атаки, однако отметили, что взлом был направлен на владельцев аккаунтов с большим числом подписчиков.

Компания предупредила своих пользователей, что следует "быть чрезвычайно бдительными" при получении электронных писем, сообщений и телефонных звонков.

Сегодня Instagram используют более полумиллиарда пользователей, а ежедневная аудитория сети составляет 300 млн человек.