Руководителя аппарата КГГА подозревают в подделке диплома

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Руководителю аппарата Киевской городской администрации объявили подозрение по факту использования поддельного документа. Об этом сообщила прокуратура Киева.

В прокуратуре не называют имя чиновника, но на сайте КГГА указано, что руководителем аппарата является Владимир Бондаренко.

Чиновника обвиняют в использовании фальшивого диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко и содействии в изготовлении этого документа.

После вручения подозрения его допросили в статусе подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.