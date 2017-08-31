В США женщины в одежде монахинь пытались ограбить банк

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ФБР проводит расследование по факту попытки ограбления банка в американском штате Пенсильвания двумя женщинами, одетыми в монашеские рясы.

Инцидент произошел в понедельник в населенном пункте Таннерсвиль.

По данным полиции, две женщины в рясах вошли в отделение банка, одна из них достала оружие и потребовала у кассира деньги.

На обеих женщинах во время инцидента были монашеские одеяния и соответствующие головные уборы, одна из них носила солнечные очки.

Полиция предполагает, что кассиру удалось нажать на кнопку сигнализации, поэтому обе налетчицы скрылись, так и не получив желаемого.