США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско

США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

Кроме того, по требованию американской стороны должны быть закрыты два российских консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В государственном департаменте заявили, что решение принято "на принципах паритета", добавив, что закрытие должно быть завершено к субботе.

Заметка дополняется.