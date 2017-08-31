США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско
- 31 августа 2017
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США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.
Кроме того, по требованию американской стороны должны быть закрыты два российских консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.
В государственном департаменте заявили, что решение принято "на принципах паритета", добавив, что закрытие должно быть завершено к субботе.
Заметка дополняется.