Ураган Харви: в Хьюстоне пострадали 100 тысяч домов

  • 1 сентября 2017
Тысячи людей живут во временных убежищах, оказавшись без крова над головой после наводнения Копірайт зображення Getty Images
Image caption Тысячи людей живут во временных убежищах, оказавшиcь без крова над головой после наводнения

Около 100 тысяч домов пострадали от урагана Харви и наводнения, которое он принес в южные штаты США, заявил советник Белого дома.

Советник министерства внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что Белый дом попросит конгресс предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим, у многих их которых нет страховки.

Дональд Трамп, как сообщается, пообещал выделить один миллион долларов из собственных средств.

В результате урагана погибли по меньшей мере 33 человека.

Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы закрыты, а на химическом заводе около Хьюстона произошел пожар.

Больнице города Бомонт, к востоку от Хьюстона, пришлось эвакуировать пациентов, так как прекратилась подача воды.

Военные вертолеты Сикорский UH-60 "Блэк Хок" были задействованы для эвакуации пациентов из отделения реанимации.
Image caption На заводе ожидают возгораний и даже взрывов

Реакция властей

Губернатор Техаса Грег Эбботт сказал на пресс-конференции в среду, что штату необходимо более 125 миллиардов долларов от федерального правительства, для того чтобы справиться с последствиями урагана.

Том Боссерт из министерства внутренней безопасности сказал, что администрация президента Трампа предложит на рассмотрение конгресса вопрос о дополнительном финансировании восстановительных работ в Техасе. Он не сказал, о каких именно цифрах идет речь, но отметил, что оценки Эббота справедливы.

Вице-президент США Майк Пенс и другие члены правительства отправились в Техас на встречи с местными жителями, пострадавшим от наводнений.

Сам Дональд Трамп, как ожидается, вновь посетит Техас в субботу и, может быть, даже приедет в район Хьюстона.

Как проходят спасательные работы?

После того как ураган "Харви" обрушился на Техас 25 августа, уровень дождевой воды в некоторых районах уже превысил 125 сантиметров.

Ураган "Харви" теперь "понижен" до тропической депрессии, но в ближайшие три дня от Луизианы до Кентукки ожидается сильный ливень, и предупреждения о наводнениях останутся в силе для юго-восточного Техаса и частей юго-западной Луизианы.

Пожарные ведут поиск выживших и погибших. Операция может занять до двух недель.

В Техас направлены еще 10 тысяч служащих Национальной гвардии - на помощь уже находящимся там 14 тысячам гвардейцев.

Агентство по охране окружающей среды предупреждает всех, находящихся рядом с затопленными местностями, вести себя осторожно, так как в воде могут быть вредоносные бактерии и другие переносчики болезней.

Что происходит на химическом заводе?

Химический завод Arkema находится в 34 км от Хьюстона. Работы на нем остановились в пятницу, перед наступлением урагана.

Однако из-за большого количества осадков территория завода оказалась затоплена, электричество отключилось, и резервные генераторы также вышли из строя.

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Завод производит органические пероксиды, которые используются в разных сферах - от фармацевтической до строительной. При высоких температурах они могут быть опасны.

Местные власти и представители компании сообщили, что никакого серьезного взрыва, как ранее сообщалось, на заводе не было. Произошел пожар в одном из контейнеров.

Один из руководителей Arkema Ричард Реннард не исключил возможности взрывов и повторных возгораний.

"Химических выбросов не происходит. Я хочу, чтобы все это понимали. Речь идет о возгорании", - сказал он.

Ранее глава компании Arkema заявлял, что потенциальный пожар вряд ли перекинется за территорию завода, однако жители округа Харрис в радиусе полутора миль (2,4 км) вокруг завода были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

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