Стрельба в Княжичах: назвали имена трех подозреваемых

Копірайт зображення UNIAN Image caption В ночь на воскресенье в селе Княжичи под Киевом произошла перестрелка правоохранителей, в результате которой погибли пять сотрудников полиции

Генпрокуратура вручила подозрения трем лицам и назвала их имена в связи с инцидентом в селе Княжичи Киевской области, где погибли 5 человек. Об этом на Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"По факту убийства 5 работников МВД в с. Княжичи, превышения власти и халатности работников Национальной полиции объявлены подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОВДа Курте", - написал генпрокурор.

Г-н Луценко добавил, что планируют вручение еще восьми подозрений.

В этом деле фигурировали около 10 силовиков, ранее суд уже избрал им меры пресечения.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Инцидент вызвал резонанс - президент провел оперативное совещание с силовиками по расследованию трагедии

Во время спецоперации Нацполиции и корпуса оперативно-внезапного действия (КОВД) по задержанию грабителей в селе Княжичи 4 декабря 2016 года произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны, во время которой погибли пять правоохранителей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи ГПУ видят в действиях тех, кто координировал операцию правоохранителей, признаки преступной халатности.

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко 13 января сообщил, что служебное расследование инцидента в Княжичах завершено.

Из-за инцидента между представителями разных подразделений МВД министра Арсена Авакова призвали подать в отставку.