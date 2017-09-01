В АТО без существенных перемен, 24 обстрела за сутки - штаб

Копірайт зображення Пресс-центр штаба АТО/Facebook

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 24 обстрела, ситуация, по сравнению с предыдущими днями, существенно не изменилась, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные группировки продолжили одиночные обстрелы наших позиций, используя в основном стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Основная активность обстрелов фиксируется на донецком направлении, в частности в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовка и Зайцево.

В самопровозглашенной "ДНР", в свою очередь, также заявили о 17 случаях нарушения "школьного перемирия".