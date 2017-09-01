Ассоциация Украина-ЕС вступила в силу

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Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом полностью вступило в силу 1 сентября.

"День, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", - написал в Facebook президент Петр Порошенко.

"Это - чрезвычайно важный этап двусторонних отношений", - заявил премьер Владимир Гройсман.

Они напомнили, что с 1 января 2016 года действует экономическая часть Соглашения - углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом.

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За шесть месяцев 2017 года, отметил Петр Порошенко, внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. В целом почти 40% торговли Украины приходится именно на Европейский Союз.

"Состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики в рынок Евросоюза", - отметил президент.

Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики в рынок Евросоюза Петр Порошенко, Президент Украины

Переговоры по Соглашению об ассоциации продолжались еще со времен президентства Виктора Ющенко - с 2007 года.

Стороны согласовали основные положения документа в течение 21 раунда переговоров.

Официально о согласовании текста документа заявили на саммите Украина-ЕС в декабре 2011 года в Киеве, а парафировали - 30 марта 2012 года в Брюсселе.

В 2014-м Петр Порошенко подписал документ. После этого начался процесс ратификации соглашения и одобрения странами-членами ЕС, последней из которых в мае стали Нидерланды.

Отказ Виктора Януковича подписывать это соглашение на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года вызвал массовые протесты в Украине, которые переросли в "Евромайдан".

Что даст соглашение

Соглашение об ассоциации с ЕС - это огромный документ из семи разделов и тысяч страниц, который четко регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и ЕС.

Первые разделы касаются общих принципов ассоциации Украины и ЕС, политического диалога и реформ, сближения внешней политики и безопасности, а также юстиции.

Однако ключевыми разделами являются четвертый и пятый, касающиеся торговли и экономического и отраслевого сотрудничества. Это и есть так называемая углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, против которой резко протестовала Россия в 2013 году.

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY/AFP Image caption К ассоциации с ЕС Украина шла с 2007 года

Большинство разделов ассоциации начали временно действовать еще с 1 ноября 2014 года, а самый главный - экономический - с 1 января 2016-го.

Тогда же были существенно уменьшены или сняты пошлины и тарифы на большинство товаров во взаимной торговле, хотя на многие важные для Украины товары сохраняются квоты.

Цель зоны свободной торговли - либерализация взаимного доступа на рынки товаров и услуг, а также согласование украинских правил и регламентов с нормами ЕС.

В первый год свободной торговли с ЕС украинский экспорт туда вырос более чем на 3%, а товарооборот - более чем на 6%.

С момента вступления в силу, как отмечают в ЕС, начнется отсчет всех сроков для обязательств обеих сторон, которые не подпадали под временное применение.

И самое главное, что появятся "юридически обязывающие" сроки выполнения соглашения.