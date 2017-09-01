Юнкер об ассоциации: "Это праздник для европейского континента"

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"Праздником для нашего европейского континента" назвал вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я благодарю всех тех, кто сделал это возможным: тех, кто стоял на Майдане, и тех, кто пытается реформировать страну к лучшему", - цитируют его в пресс-релизе.

"Вступлением в силу Соглашения об ассоциации с Украиной Европейский Союз выполняет свое обещание нашим украинским друзьям", - добавил он.

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"Это означает, что мы имеем одни и те же задачи, и украинский народ может рассчитывать на поддержку и сотрудничество со стороны Европейского Союза в течение ближайших лет", - в свою очередь заявила Верховный представитель Еврокомиссии по вопросам безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, соглашение укрепит связи между гражданами Украины и ЕС, расширит рынки и возможности для бизнеса, усилит обмен опытом и информацией.

Плоды более тесного сотрудничества Украины с ЕС будут пожинать грядущие поколения украинцев, отметил комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

"Первые конкретные результаты реализации Соглашения уже можно проследить: экспорт Украины в ЕС увеличился, и ЕС подтвердил свою позицию как самого первого торгового партнера Украины", - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что действующие шаги Украины на пути реформ беспрецедентны, но при этом "остается еще много работы, в частности борьба с коррупцией, которую следует продолжать".

1 сентября полностью вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.