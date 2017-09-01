Гриневич: "Дети испытывают страх перед школой"

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Украинские дети очень часто "испытывают страх перед школой", заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Особенно это характерно для начала учебного года, причем у учителей тоже есть эта тревожность. "Поэтому педагогам важно создать в школе безопасную атмосферу познания", - сказала она в эфире телеканала "1+1".

Представитель правительства добавила, что главная задача министерства сейчас - безопасность детей в школе, "и не только физическая, но и эмоциональная, психологическая".

"И мы стараемся все время говорить с учителями и родителями, чтобы мы все же перешли к педагогике партнерства", - отметила Гриневич.

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По ее словам, для учителей разработали видеоуроки, которыми они могут пользоваться для воплощения нововведений.

В этом году 100 школ будут пилотировать новый стандарт начальной школы, а со следующего года по нему должны будут учиться все дети Украины. По словам министра, этот стандарт был разработан на основе концепции "Новая украинская школа", которая является частью масштабной реформы среднего образования.

Лилия Гриневич также сообщила, что на следующей неделе парламент во втором чтении должен рассмотреть новый закон "Об образовании".

"Когда мы получим закон, многие нужные нам новации станут реальностью", - сказала она.