Порошенко: система фиксации биометрических данных на границе заработает с 2018 года

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Система фиксации биометрических данных лиц, пересекающий государственную границу Украины, заработает в пограничных пунктах пропуска с начала 2018 года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает "УНИАН".

Президент отметил, что "в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропусков через государственную границу, которая должна заработать с 1-го января 2018 года, даст полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства".

Порошенко отметил, что систему фиксации создают "ускоренными темпами".