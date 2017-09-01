Гройсман: Не каждому человеку нужно высшее образование

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Не всем украинцам нужно высшее образование. Такое мнение выразил во время празднования Дня знаний в столичном учебном комплексе Эрудит премьер-министр Владимир Гройсман, передают украинские СМИ.

"Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому человеку необходимо высшее образование", - сказал Гройсман.

Он добавил, что традиция наличия у каждого диплома о высшем образовании сформировалась в 1990-е годы. Гройсман считает, что на данный момент диплом не является преимуществом, так как важно иметь знания и возможность реализовать себя в реальном секторе.

"На рынке труда есть спрос на кадры, но система их подготовки не приспособлена к рынку", - добавил премьер.

Гройсман констатировал, что в стране не хватает квалифицированных рабочих, но действующая система профессионально-технического образования не позволяет готовить людей, которые разбираются в современных технологических процессах.