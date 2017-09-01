Футболиста Руни задержали за вождение в нетрезвом виде
- 1 сентября 2017
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Нападающий "Эвертона" и бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде и провел ночь в полицейском участке, сообщает полиция графства Чешир.
Около 02:00 футболиста, управлявшего Volkswagen Beetle, остановили полицейские. Оказалось, что содержание алкоголя в организме спортсмена превышало норму в три раза. Спортсмена задержали неподалеку от его места жительства в графстве Чешир.
Теперь Руни ждет суд.