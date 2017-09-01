В США мужчину осудили за "кражу ядерных технологий" в пользу Китая

Копірайт зображення Jeff Fusco Image caption Экспорт ядерных технологий во многих странах ограничен

Суд в США приговорил американского гражданина к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 20 тысяч долларов за то, что тот в течение почти 20 лет нелегально помогал Китаю в разработке своей ядерно-энергетической программы.‎

Как говорится в сообщении Минюста США, Сушунг Хо, известный как Аллен Хо - уроженец Тайваня, получил гражданство США - не имел разрешения на передачу ядерных технологий.

Мужчина работал главным инженером на атомной электростанции в Китае, а также возглавлял компанию под названием "Energy Technology International" в американском городе Делавэр.‎

В Минюсте США заявили, что Хо помогал Китаю, нанимая американских инженеров и других экспертов, для разработки дизайна и комплектующих для некоторых видов ядерных реакторов.

Как утверждают американские власти, это помогло ускорить и удешевить строительство новых типов ядерных реакторов в Китае.‎

Многие технологии, используемые для производства электроэнергии из радиоактивных материалов, относятся к технологиям двойного использования, и для их распространения требуется специальное разрешение от министерства энергетики США.

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