В Кении Верховный суд отменил результаты президентских выборов

Копірайт зображення AFP Image caption Сторонники оппозиционного лидера Раила Одинги выступили с протестами у Верховного суда в Найроби

Верховный суд Кении впервые в истории страны аннулировал результаты недавно прошедших президентских выборов.

Суд сослался на нарушения при их проведении и постановил, что новые выборы нужно провести в течение 60 дней.

В прошлом месяце избирательная комиссия объявила победителем выборов Ухуру Кениата, для которого это был бы уже второй срок президентства.

Кандидат от оппозиции Раила Одинга утверждал, что интернет-система избирательной комиссии была взломана, чтобы повлиять на результаты выборов.

В Кении - крупнейшей экономики Восточной Африки - попытки опротестовать результаты выборов случаются не первый раз.

В 2007 году тот же Одинга, проиграв выборы тогдашнему президенту Мваи Кибаки, не согласился с результатами и не признал поражение.

В результате последовавших столкновений между сторонниками двух кандидатов погибли около 1500 человек.

Одинга не был согласен с результатами по меньшей мере трех прошедших выборов.

Другие случаи отмены результатов выборов президента

Это не единственный случай с отменой результатов выборов президента за последние годы.

Австрия

В 2016 году Конституционный суд Австрии аннулировал итоги второго тура президентских выборов и постановил провести повторное голосование.

Пересмотра результатов выборов добивалась крайне правая австрийская Партия свободы. Ее кандидат Норберт Хофер уступил бывшему лидеру "зеленых" Александеру ван дер Беллену с минимальным отрывом - всего в 31 тысячу голосов.

Лидер Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о многочисленных нарушениях в процедуре голосования, в том числе при обработке бюллетеней, отправленных по почте.

После повторных выборов победил все равно Александер ван дер Беллен с отрывом в 7%.

Гамбия

Неудавшаяся попытка отмены президентских выборов была в Гамбии в 2016 году. Оппозиционный кандидат Адама Бэрроу одержал неожиданную победу над президентом Яйя Джамме, правившим страной с 1994 года.

Сначала Джамме был согласен с результатами, однако потом заявил, что решил не признавать результаты выборов после "тщательного расследования".

Он обжаловал их итоги в суде, после чего его полномочия продлили на три месяца.

Против этого решения суда выступило Экономическое сообщество западноафриканских государств, признавшее победителем выборов Адама Барроу.

Власти Сенегала и других стран заявили, что их вооруженные силы готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если Джамме не покинет свой пост в срок.

В итоге Джамме все же уступил свой пост.

Южная Осетия

Громкая история с отменой результатов второго тура президентских выборов была в 2011 году в самопровозглашенной республике Южной Осетии. Там с большим отрывом победила Алла Джиоева, бывший министр образования республики.

Джиоева выступала против интеграции с Россией и критиковала власти за провалы в восстановлении республики после войны с Грузией.

Верховный суд республики по жалобе соперника Джиоевой Анатолия Бибилова признал выборы недействительными, считая, что сторонники Джиоевой могли препятствовать свободному волеизъявлению граждан.

На повторных выборах оба свои кандидатуры не выдвинули. В итоге президентом республики стал экс-глава КГБ Южной Осетии Леонид Тибилов. С апреля 2017 года пост главы республики занял Анатолий Бибилов. Джиоева занимает должность заместителя председателя правительства отколовшейся от Грузии республики.