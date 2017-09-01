В Кении Верховный суд отменил результаты президентских выборов
Верховный суд Кении впервые в истории страны аннулировал результаты недавно прошедших президентских выборов.
Суд сослался на нарушения при их проведении и постановил, что новые выборы нужно провести в течение 60 дней.
В прошлом месяце избирательная комиссия объявила победителем выборов Ухуру Кениата, для которого это был бы уже второй срок президентства.
Кандидат от оппозиции Раила Одинга утверждал, что интернет-система избирательной комиссии была взломана, чтобы повлиять на результаты выборов.
В Кении - крупнейшей экономики Восточной Африки - попытки опротестовать результаты выборов случаются не первый раз.
В 2007 году тот же Одинга, проиграв выборы тогдашнему президенту Мваи Кибаки, не согласился с результатами и не признал поражение.
В результате последовавших столкновений между сторонниками двух кандидатов погибли около 1500 человек.
Одинга не был согласен с результатами по меньшей мере трех прошедших выборов.
Другие случаи отмены результатов выборов президента
Это не единственный случай с отменой результатов выборов президента за последние годы.
- Австрия
В 2016 году Конституционный суд Австрии аннулировал итоги второго тура президентских выборов и постановил провести повторное голосование.
Пересмотра результатов выборов добивалась крайне правая австрийская Партия свободы. Ее кандидат Норберт Хофер уступил бывшему лидеру "зеленых" Александеру ван дер Беллену с минимальным отрывом - всего в 31 тысячу голосов.
Лидер Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о многочисленных нарушениях в процедуре голосования, в том числе при обработке бюллетеней, отправленных по почте.
После повторных выборов победил все равно Александер ван дер Беллен с отрывом в 7%.
- Гамбия
Неудавшаяся попытка отмены президентских выборов была в Гамбии в 2016 году. Оппозиционный кандидат Адама Бэрроу одержал неожиданную победу над президентом Яйя Джамме, правившим страной с 1994 года.
Сначала Джамме был согласен с результатами, однако потом заявил, что решил не признавать результаты выборов после "тщательного расследования".
Он обжаловал их итоги в суде, после чего его полномочия продлили на три месяца.
Против этого решения суда выступило Экономическое сообщество западноафриканских государств, признавшее победителем выборов Адама Барроу.
Власти Сенегала и других стран заявили, что их вооруженные силы готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если Джамме не покинет свой пост в срок.
В итоге Джамме все же уступил свой пост.
- Южная Осетия
Громкая история с отменой результатов второго тура президентских выборов была в 2011 году в самопровозглашенной республике Южной Осетии. Там с большим отрывом победила Алла Джиоева, бывший министр образования республики.
Джиоева выступала против интеграции с Россией и критиковала власти за провалы в восстановлении республики после войны с Грузией.
Верховный суд республики по жалобе соперника Джиоевой Анатолия Бибилова признал выборы недействительными, считая, что сторонники Джиоевой могли препятствовать свободному волеизъявлению граждан.
На повторных выборах оба свои кандидатуры не выдвинули. В итоге президентом республики стал экс-глава КГБ Южной Осетии Леонид Тибилов. С апреля 2017 года пост главы республики занял Анатолий Бибилов. Джиоева занимает должность заместителя председателя правительства отколовшейся от Грузии республики.